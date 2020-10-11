Тренер высказался об игре нападающего.
Роберт Левандовски, getty images
11 октября 2020, 20:29
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал свою оценку выступлениям нападающего Баварии Роберта Левандовски.
"Левандовски — один из лучших центральных нападающих в мире уже несколько лет. Жалко, что мы так и не увидели его в Серии А".
"Он важен для Польши, хотя у них есть и другие хорошие игроки. Справедливо сказать, что любая команда будет бороться с такими футболистами в составе, как Левандовски".
"Но у Италии всегда были одни из лучших защитников в мире, и это остается верным и сегодня. Конечно, мы тоже можем многое улучшить", — цитирует Манчини Goal.
Ранее специалист высказал свое мнение о разгромной победе над сборной Молдовы (6:0).