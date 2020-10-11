Италия

Тренер высказался об игре нападающего.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал свою оценку выступлениям нападающего Баварии Роберта Левандовски.

"Левандовски — один из лучших центральных нападающих в мире уже несколько лет. Жалко, что мы так и не увидели его в Серии А".

"Он важен для Польши, хотя у них есть и другие хорошие игроки. Справедливо сказать, что любая команда будет бороться с такими футболистами в составе, как Левандовски".

"Но у Италии всегда были одни из лучших защитников в мире, и это остается верным и сегодня. Конечно, мы тоже можем многое улучшить", — цитирует Манчини Goal.

Ранее специалист высказал свое мнение о разгромной победе над сборной Молдовы (6:0).