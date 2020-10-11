Италия

Защитник вспомнил период карьеры в Италии.

Защитник Вильярреала Рауль Альбиоль рассказал о своем периоде карьеры в Наполи с 2013 по 2019 год.

"В Неаполе я чувствовал себя как дома. Я приехал в 2013 году, Рафа Бенитес хотел, чтобы я был там, после того, как все закончилось плохо в Реале".

"Я нашел в команде очень теплую атмосферу и решимость на победу. Жаль, что мы не смогли дать болельщикам скудетто, которого заслужили".

"У меня остались неизгладимые воспоминания после победы в Турине над Ювентусом в 2018 году, которая вселила в нас надежду на скудетто больше, чем когда-либо", — сказал он Las Provincias.

Ранее сообщалось, что с неаполитанцев снимут одно очко за перенос поединка против Ювентуса.