Италия

Руководство Серии А готовит решение по матчу третьего тура чемпионата Италии.

Ювентус так и не дождался Наполи в Турине, Getty Images

Ювентус так и не дождался Наполи в Турине, Getty Images

По поводу не состоявшегося в срок матча Ювентус — Наполи может быть достигнуто компромиссное рещение — резюмирует слухи в итальянских СМИ Football Italia.

Наполи не поехал на матч из-за запрета местных органов здравоохранения, беспокоящихся о здоровье сильнейшей команды Кампаньи, считающих, что визит в Пьемонт является угрозой для неаполитанцев. В то же время медики не посчитали опасным Беневенто, соседям Наполи, принять в третьем туре Болонью.

Федерация футбола Италии не сомневается в компетенции комиссии по здравоохранению провинции, однако футбольное руководство смущает тот факт, что запрет на поездку был выписан после звонка президента Наполи Аурелио Де Лаурентиса, а Салернитане (Серия В), где было также двое заболевших футболистов, запрет на выезд в Верону на матч с Кьево не выдали.

В связи с этим ФФИ готова перенести матч Ювентус — Наполи на более поздний срок, но при условии снятия с гостей одного очка за нарушение регламента.