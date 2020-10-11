Италия

Тренер выступил за ограничения в связи с пандемией.

Главный тренер Сассуоло Роберто де Дзерби заявил, что чемпионат Италии должен быть готов вводить дополнительные ограничения.

"Мы скучаем по футболу, по настоящему футболу с болельщиками, но именно так мы можем играть в нынешних обстоятельствах".

"Если мы хотим закончить сезон, крайнее решение — закрыть нас в пузыре, как в НБА. Мы профессионалы и любим то, что делаем", — сказал он Radio Deejay.

Ранее сообщалось, что после коронавируса восстановился нападающий Милана Златан Ибрагимович.