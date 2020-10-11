Италия

Шведский нападающий возобновил тренировочные сессии после выздоровления от коронавируса.

Златан Ибрагимович накануне вылечился от коронавируса и уже приступил к тренировкам, сообщает Gazzetta dello Sport.

Шведский нападающий готовится к миланскому дерби в рамках поединка Серии А, который состоится 17 октября в 17:00.

Златан Ибрагимович в этом сезоне провел два поединка, в которых отметился тремя забитыми голами.

Отметим, что у Интера уже шесть зараженных коронавирусом футболистов перед принципиальным матчем.