Шведский нападающий возобновил тренировочные сессии после выздоровления от коронавируса.
Златан Ибрагимович, getty images
11 октября 2020, 14:59
Златан Ибрагимович накануне вылечился от коронавируса и уже приступил к тренировкам, сообщает Gazzetta dello Sport.
Шведский нападающий готовится к миланскому дерби в рамках поединка Серии А, который состоится 17 октября в 17:00.
Златан Ибрагимович в этом сезоне провел два поединка, в которых отметился тремя забитыми голами.
Отметим, что у Интера уже шесть зараженных коронавирусом футболистов перед принципиальным матчем.