Италия

Австриец может летом присоединиться к туринцам.

Защитник Баварии Давид Алаба предварительно договорился с Ювентусом о контракте летом 2021 года, утверждает Todofichajes.com.

По данным источника, туринцы сумели опередить в борьбе за австрийского футболиста Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

Отмечается, что Алаба не хочет продлевать контракт с Баварией, чтобы попробовать свои силы в другом чемпионате.

Ранее сообщалось, что ряд других клубов претендует на защитника, а именно Челси, Барселона и мадридский Реал.