Германия

Австрийский защитник интересен многим топ-клубам.

Давид Алаба интересен Реалу, Барселоне и Челси, сообщает немецкое издание Sport1.

Действующий договор Алабы с Баварией рассчитан до июня 2021 года, а потому подписать игрока можно будет на правах свободного агента.

Иностранные клубы смогут вести переговоры с защитником уже в январе.

В прошлом сезоне Алаба провел 42 поединка в футболке "красных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, что за австрийским защитником также следят Ю​вентус и Пари Сен-Жермен.