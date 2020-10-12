Италия

Новичок Серии А мог усилиться опытным форвардом, но трансфер сорвался.

В минувшее трансферное окно нападающий Наполи Фернандо Льоренте практически перебрался в Беневенто, который повысился в классе по итогам текущего сезона Серии Б.

По словам спортивного директора "ведьм" Паскуале Фоджи, клуб вел переговоры о подписании 35-летнего испанца, но в итоге данный трансфер сорвался.

"Мы довольны проделанной работой во время трансферного окна. Да, мы продолжали вести переговоры о подписании Льоренте, но в конечном итоге не смогли закрыть сделку из-за проблем с составлением списков".

"Несмотря на это, мы довольны своей работой. Наше Скудетто — сохранить прописку в Серии А", — приводит слова Фоджи Football Italia со ссылкой на Radio CRC.

Напомним, в конце лета этого года сообщалось, что Фернандо Льоренте попал в сферу интересов Реал Сосьедада.