Испания

Испанский клуб хочет заполучить опытного форварда.

Нападающий Наполи Фернандо Льоренте попал в сферу интересов Реал Сосьедада, сообщает издание AS.

Баскский клуб намерен укрепить атакующую линию в летнее межсезонье и попытается заполучить опытного форварда. Наполи не рассчитывает испанца в следующем сезоне и может досрочно расторгнуть с ним контракт, который рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне 35-летний игрок провел 24 поединка в футболке "адзурри", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее Реал Сосьедад объявил о подписании полузащитника Манчестер Сити Давида Силвы.