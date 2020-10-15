Италия

Сергей Шевченко — о норвежском дебютанте Милана.

Милан за последние недели удивлял не только безумной серией 11-метровых против Риу Аве. Новичком "россонери" стал молодой норвежец Йенс Петер Хауге из клуба Боде/Глимт, предыдущего соперника миланцев по Лиге Европы. Переход весьма оригинальный и намекающий на более обстоятельный разговор о том, откуда такой игрок появился.

Норвежская Аталанта

Боде/Глимт – команда, интересная и сама по себе. Достаточно того факта, что город Боде, где она базируется, расположен за полярным кругом, намного севернее Тронхейма или Осло. Дальше на север лишь Тромсё, ещё одни "заполярники". Несмотря на условия, куда более подходящие для лыжного спорта, там удалось создать приличный футбольный клуб. Изначально он назывался Глимт – "молния", но вскоре пришлось менять имя на двойное, поскольку аналогичным образом именовалась команда из соседнего городка.

В истории клуба хватало взлётов и падений. Время от времени удавалось забираться в еврокубки, и тут удивительнее всего связь с Италией. Казалось бы, скромные норвежцы не должны часто попадаться соперникам из топ-чемпионатов, но Боде/Глимт за семь европейских походов (как правило, очень коротких) четырежды встречался с представителями Серии А – даже евродебют в Кубке кубков-1976/77 состоялся против Наполи. Ещё любопытно, что в текущем сезоне "Глимт" до Милана дважды проходил литовцев: сначала Кауно Жальгирис, затем – "канонический" Жальгирис из Вильнюса.

Этот сезон особенный для Боде/Глимта. Доселе им не покорялось норвежское чемпионство, хотя четыре раза (в 1977, 1993, 2003 и 2019 годах) команда занимала второе место. Сейчас "золото" от них никуда не денется. Таблица чемпионата Норвегии восхищает. Жёлто-чёрные "заполярники" лидируют с фантастическим показателям +18=2-0. Идущий вторым Русенборг отстаёт аж на 18 очков. Кроме того, Боде/Глимт забил 69 мячей, это невероятные 3,45 гола за игру – впору называть их норвежской Аталантой. Неудивительно, что эта команда так результативно сыграла на Сан-Сиро. Прекрасная работа Кьетиля Кнудсена, тренера доселе малоизвестного даже по норвежским меркам.

В таблице по "гол+пас" лидируют сразу двое игроков Боде/Глимт. На первом месте с 14+17 идёт 25-летний датский крайний нападающий Филип Цинкернагель (весьма любопытно, где он дальше окажется). Вторым с 14+10 располагается, собственно, наш герой – Йенс Петтер Хауге, 20-летний новичок Милана.

Любовь с первого раза

Инсайдеры в один голос уверяют, что Милан следил за Хауге задолго до личной встречи в Лиге Европы. Йенс Петтер дебютировал за "взрослую" сборную Норвегии лишь сейчас, в октябрьских матчах Лиги наций, но ранее прошёл всю линейку "молодёжек" бок о бок, например, с Эрлингом Холандом (обратите внимание на фото по ссылке). Помимо "россонери", Хауге интересовались Аталанта и МЮ, но до конкретных предложений с их стороны не дошло.

Чем же так хорош норвежский вундеркинд? Разумеется, для футболиста, играющего на левом фланге нападения, важнейшими качествами будут скорость и техника – их у Хауге в достатке. Его действия эффектны: внезапные пасы пяткой, ловкие "рулетки" или обыгрыши на паузе. Особенностью же данного игрока можно назвать воистину скандинавское хладнокровие. Оказавшись перед воротами, Йенс Петтер не спешит бить, а спокойно выжидает удобный момент для удара, а при случае может хитро перебросить голкипера. Ему можно доверить 11-метровый – лишних нервов не будет.

Лучшей рекламой для Хауге стала непосредственная встреча с Миланом на Сан-Сиро. Парень феерил. В первом тайме он стал автором результативной передачи, отдав точный пас с фланга в штрафную. Во второй 45-минутке юный талант отличился лично, когда его мощный удар из-за штрафной поставил в тупик Доннарумму. Главное же, что на протяжении всего матча Хауге смело шел и дриблинг и выдавал классные обостряющие передачи – несколько раз лишь нехватка мастерства у его партнёров не давала Боде/Глимт забить Милану третий, а то и четвёртый мяч.

После такого выступления Милан уже не сомневался: этого игрока необходимо брать. Хауге перешёл в качестве дублёра для Анте Ребича на левый фланг. Как и хорват, он правша, любит смещаться в центр ради удара с рабочей ноги. Не забываем, что Ребич в свою очередь может подменять Ибрагимовича в центре нападения, и вот тут-то у Хауге появляются шансы играть чаще – конечно, с поправкой на Рафаэля Леао, который также может закрыть обе эти позиции.

Нарезка игры Хауге против Милана в Лиге Европы

А чем рискуют?

Риск, в общем, невысокий. За трансфер Хауге выплатили 5 млн евро – небольшая сумма для такого клуба, как Милан. Даже если парень не заиграет, эта неудача останется в густой тени многочисленных трансферных провалов 2017-2019 годов.

Сомнения, однако, присутствуют. Игроку не хватает опыта, а его подвиги в норвежской лиге легко объяснить низким уровнем соперников. Да, Хауге за Боде/Глимт выдавал по 7,7 успешных обводок за матч, это великолепный показатель, но в Италии ему не дадут столько пространства. Возможно, для начала стоило бы поиграть в чемпионате или команде попроще – например, в Эредивизие, где умеют работать со скандинавскими игроками. В дебютной игре за Милан против Специи ощущалось, что Йенс нервничает – иначе и быть не могло. Справится ли он с нервами в последующих матчах?

Имеются у Хауге объективные недостатки. Он заигрывается, может пойти в ненужный дриблинг или ударить по воротам, не заметив открытого партнёра. Есть куда расти в оборонительной работе. Чувствуется легковесность – при росте 184 см он весит лишь 70 кг. В силовой борьбе ему придётся тяжеловато.

Наконец, смущает сама практика, когда игрока спешно покупают, вдохновившись его игрой в личной встрече. Практика, очень характерная для Милана 1990-х и ничего хорошего не принесшая – вспоминаем Дюгарри или Клюйверта с Давидсом. Кстати, был в те годы и пример "ноунейма" из Норвегии: центральный защитник Стейнар Нильсен из Тромсё, которого взяли на сезон-1997/98. Нильсен даже забил Интеру в Кубке Италии, но суммарно провёл за "россонери" всего лишь семь матчей и ушёл по окончании сезона.

В случае Хауге обнадёживает, что парень так или иначе на виду, а Милан "вёл" его как минимум несколько месяцев. Кроме того, сейчас в команде Пиоли хватает молодёжи, что теретически должно облегчить новичку вливание в состав. Так или иначе, трансфер любопытный и привлекающий внимание.