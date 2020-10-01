Италия

"Россонери" завершили трансфер норвежского вингера.

Нападающий Буде-Глимт Йенс Петтер Хауге стал игроком Милана, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Норвежский вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "россонери". Сумму трансфера составила около 5 миллионов евро.

В составе итальянского клуба молодой нападающий будет играть под 15-м номером.

В новом сезоне Хауге успел провести три поединка в составе Буде-Глимт, отличившись тремя голами и двумя ассистами. Форвард привлек внимание Милана в противостоянии с командой в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Милан продал полузащитника Лукаса Пакета в Лион.