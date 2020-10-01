"Россонери" завершили трансфер норвежского вингера.
Йенс Петтер Хауге, AC Milan
01 октября 2020, 13:27
Нападающий Буде-Глимт Йенс Петтер Хауге стал игроком Милана, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Норвежский вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "россонери". Сумму трансфера составила около 5 миллионов евро.
В составе итальянского клуба молодой нападающий будет играть под 15-м номером.
В новом сезоне Хауге успел провести три поединка в составе Буде-Глимт, отличившись тремя голами и двумя ассистами. Форвард привлек внимание Милана в противостоянии с командой в квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Милан продал полузащитника Лукаса Пакета в Лион.