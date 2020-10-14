Италия

Клуб строго наказали за неявку на игру чемпионата Италии в Турин.

Дисциплинарный комитет Серии А присудил Ювентусу техническую победу 3:0 в матче с Наполи, а с неаполитанцев дополнительно снял одно очко за неявку на игру третьего тура. Сооветствующее решение было опубликовано на официальном сайте Серии А.

Наполи не приехал в Турин, поскольку в команде заболели коронавирусом Петр Зелински и Элиф Эльмас. Клуб утверждал, что местные органы здравоохранения призвали его самоизолироваться в целях предосторожности.

Ювентус и Лига Серия А указали, что такие случаи были предусмотрены в Covid-протоколе чемпионата, принятом всеми клубами перед стартом сезона. Согласно нему, два случая заражения не являются достаточным основанием для неявки на игру.

Технически, распоряжение местных здравоохранительных органов важнее указов футбольных властей, но расследование решило, что в данном случае форс-мажора не было.

Хотя здравоохранительный орган и сделал поездку в Турин "сложной", это не был прямой запрет вплоть до воскресенья. А Наполи к тому моменту уже отменил бронирование авиабилетов и отеля. У дисциплинарного комитета было только два варианта: либо признать обстоятельства форс-мажорными, либо присудить неаполитанцам техническое поражение и штраф в размере одного очка.

Согласно протоколам Серии А, а также УЕФА, игра не отменяется, пока у команды есть хотя бы 13 игроков, из которых 1 вратарь.

Ожидается, что Наполи подаст апелляцию на это решение.