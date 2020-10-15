Италия

"Бьянконери", как и многие другие футбольные клубы, пострадали от пандемии коронавируса.

Убытки Ювентуса по итогам финансового года-2019/20 составили 89,7 млн евро, сообщил официальный сайт "старой синьоры".

Эта сумма существенно выросла по сравнению с 39,9 млн евро убытков за финансовый год-2018/19. Свой отпечаток наложило проведение матчей без зрителей, обусловленное пандемией Covid-19.

"Бьянконери" в прошлом сезоне в очередной раз выиграли чемпионат Италии, а в финале Кубка страны проиграли Наполи по пенальти. В Лиге чемпионов Ювентус вылетел в 1/8 финала от Лиона.