Италия

Чилийский вингер испытывает проблемы с мышцами.

Нападающий Интера Алексис Санчес испытывает проблемы со здоровьем перед матчем с Миланом в 4-м туре Серии А.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, вингер вернулся с повреждением из расположения сборной Чили и пройдет медицинское обследование. Предполагается, что у 31-летнего игрока мышечная усталость, но обследование должно определить степень серьезности проблемы.

В этом сезоне Санчес провел 3 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись двумя ассистами.

Матч Интер – Милан состоится на Сан-Сиро в субботу, 17 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.