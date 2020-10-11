Италия

Левый защитник Интера отправился на карантин.

У вингбэка Интера Эшли Янга обнаружили коронавирус, сообщил официальный сайт клуба. Теперь Эшли вряд ли сыграет против Милана 17 октября.

Янг пополнил уже немалый список зараженных коронавирусом. До него заболели Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Ионуц Раду, Раджа Наингголан и Роберто Гальярдини.

Эшли принял участие во всех матчах Интер в этом сезоне, наиграв в сумме 152 минуты. За это время он успел отметиться ассистом – в игре против Беневенто.