Италия

Турок выдвинул свои условия для соглашения.

Руководство Милана хочет продлить действующее соглашение с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Tuttosport.

По данным источника, турецкий футболист готов продлить с "россонери" сотрудничество, если ему предложат зарплату в размере шести миллионов евро.

Напомним, Чалханоглу присоединился к Милану в 2017 году, а действующее соглашение истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что руководство клуба также хочет продлить контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.