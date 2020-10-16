Турок выдвинул свои условия для соглашения.
Хакан Чалханоглу, getty images
16 октября 2020, 14:40
Руководство Милана хочет продлить действующее соглашение с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Tuttosport.
По данным источника, турецкий футболист готов продлить с "россонери" сотрудничество, если ему предложат зарплату в размере шести миллионов евро.
Напомним, Чалханоглу присоединился к Милану в 2017 году, а действующее соглашение истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что руководство клуба также хочет продлить контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.