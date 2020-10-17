Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

Наполи примет Аталанта в рамках поединка Серии А. Руслан Малиновский сможет войти в игру лишь со скамьи запасных.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хисай — Бакайоко, Фабиан Руис — Политано, Лосано, Осимхен — Мертенс

Запасные: Мерет, Контини, Малькюи, Демме, Руи, Льоренте, Максимович, Гулам, Ррахмани, Петанья, Лоботка

Аталанта: Спортьелло — Госенс, Паломино, Ромеро, Толои, Депаоли — де Рон, Гомес, Пашалич - Иличич, Сапата

Запасные: Радунович, Росси, Шутало, Ламмерс, Муриел, Фрелер, Малиновский, Джимсити, Мохика, Хатебур, Миранчук

Матч Наполи — Аталанта начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.