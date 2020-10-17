Неаполитанцы четыре раза поразили ворота соперника.
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Наполи - Аталанта 4:1
Голы: Лосано, 23, 27, Политано, 30, Осимхен, 43 — Ламмерс, 70
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хисай — Бакайоко (Малькюи, 75), Фабиан Руис (Демме, 83) — Политано (Гулам, 60), Лосано, Осимхен (Петанья, 82) — Мертенс (Лоботка, 75)
Аталанта: Спортьелло — Госенс (Муриэль, 83), Паломино (Джимсити, 46), Ромеро, Толои, Депаоли — де Рон, Гомес (Ламмерс, 55), Пашалич - Иличич (Малиновский, 63), Сапата (Мохика, 46)
Предупреждения: Лосано — Толои, Госенс, Джимсити