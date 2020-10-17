Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют миланский Интер и Милан.

Итальянская Серия А также может похвастаться статусными матчами в субботней программе своего четвертого тура. Миланское дерби пройдет на поле стадиона "Джузеппе Меацца", номинальным хозяином которого в этого вечер станет Интер.

Коронавирус COVID-19 серьезно потрепал команду Антонио Конте, поэтому скамейка запасных "змей" в принципиальной встрече будет серьезно ограничена. При этом, основные ограничения стартового состава коснулись именно тройки центральных защитников Интера, где в этот вечер сыграю два номинальных фланговых игрока обороны. У их соперников от пресловутой напасти не сумел восстановиться только Матео Габбья.

Интер: Ханданович — Д`Амброзио, Де Врей, Коларов — Хакими, Барелла, Брозович, Перишич — Видаль — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Паделли, Станкович, Раноккья, Моретти, Дармиан, Веццони, Эриксен, Санчес, Пинамонти.



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс, Чалханоглу, Леау — Ибрагимович.

Запасные: А. Доннарумма, Тэтэрушану, Конти, Далот, Калулу, Диас, Крунич, Тонали , Хауге, Коломбо, Кастильехо, Мальдини.



Матч Интер — Милан начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.