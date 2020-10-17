Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют Кротоне и туринский Ювентус.

Субботнюю порцию поединков четвертого тура итальянской Серии А будет завершать противостояние новоприбывшего в "элитное" первенство Кротоне против действующего чемпиона — туринского Ювентуса.

От Андреа Пирло последовал достаточно необычный состав на предстоящую встречу. Изменения коснулись всех линий Ювентуса, в том числе и позиции голкипера, где свой первый матч в сезоне Серии А проведет опытный Джанлуиджи Буффон. Помимо этого, туринцы сыграют по схеме с тремя центральными защитниками. Стоит отметить также и факт первого поединка в сезоне для Портановы и Кьезы.

Кротоне: Кордас — Магальян, Марроне, Луперто — Перейра, Молина, Чигарини, Вулич, Реца — Мессиас, Нванкво.

Запасные: Креспи, Феста, Големич, Кумо, Рисполи, Энрике, Крочата, Рохас, Петриччоне, Силигарди.



Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, Демирал — Кьеза, Бентанкур, Артур, Фработта — Кулусевски, Портанова — Мората.

Запасные: Щесны, Пинсольо, Кьеллини, Рабио, Куадрадо, Питерс, Вриони, Дибала, Бернардески, Рафия.



Матч Кротоне — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.