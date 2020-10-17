Италия
17 октября 2020, 23:41
Ювентус сенсационно потерял очки в гостях у Кротоне
Будущий соперник киевского Динамо в меньшинстве не смог переиграть аутсайдера итальянской Серии А (1:1).
Кротоне — Ювентус, Getty Images
17 октября 2020, 23:41
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Кротоне — Ювентус 1:1
Голы: Сими, 12 (пен.) — Мората, 21.
Кротоне: Кордаз — Магальян, Марроне, Луперто (Големич, 83) — Перейра (Рисполи, 73), Молина (Петриччоне, 87), Чигарини, Вулич (Силигарди, 74), Реца — Мессиас, Нванкво.
Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, Демирал — Кьеза, Бентанкур, Артур (Рабио, 70), Фработта — Кулусевски (Бернардески, 69), Портанова (Куадрадо, 56) — Мората.
Предупреждения: Чигарини, Реца, Магальян — Бонуччи, Портанова, Кулусевски.
На 60-й минуте удален Федерико Кьеза (Ювентус) (грубое нарушение).