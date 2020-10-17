Италия

Голкипер Интера отразил наибольшее количество пенальти.

Интер уступил Милану в четвертом туре Серии А (1:2). Оба гола в ворота "нерадзурри" забил их бывший футболист Златан Ибрагимович.

Свой первый гол Ибрагимович забил на добивании, после того, как Самир Ханданович справился с его ударом с пенальти. Для словенца это был уже 25-й, рекордный сэйв после удара с "точки" в Серии А.

Свой первый пенальти в элите чемпионата Италии Ханданович отразил в 2005 году. С тех пор он справился с 25 ударами в 481 игре. Позади Самира остался бывший футболист Интера Джанлука Пальюка, который отразил 24 одиннадцатиметровых в 592 играх.