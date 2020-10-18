Италия

Главный тренер "нерадзурри" доволен игрой своей команды в дерби с Миланом, но недоволен реализацией.

Интер в четвертом туре чемпионата Италии проиграл Милану 1:2. Для "нерадзурри" это поражение стало первым в текущем сезоне.

"Я считаю, мы играли очень хорошо, создали много голевых моментов. В некоторых случаях нам не повезло. Это расстраивает, поскольку ребята старались и верили в победу", — цитирует Конте Football Italia.

"Мы сыграли недостаточно сконцентрировано и допустили ошибки в эпизодах с обоими голами Милана, однако у нас были возможности сравнять счет. Но выиграл Милан – и мы его с этим поздравляем".

"В каждой игре Интер создает много, очень много моментов. Так что нам нужно хладнокровнее и эффективнее завершать атаки. В то же время, не могу жаловаться на отношение команды к делу. Мы сделали все возможное, чтобы добыть хотя бы ничью".

"Если бы мы реализовали больше своих моментов, то все бы говорили о впечатляющем во всех аспектах Интере. Но вместо этого мы говорим о поражении. И что хуже всего – поражении в дерби".

Следующий матч "змеи" проведут против Боруссии М в Лиге чемпионов 21-го октября, а 24-го сразятся на выезде с Дженоа в чемпионате Италии.