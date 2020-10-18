Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Милан в рамках миланского дерби принимал Интер и добился победы со счетом 2:1 благодаря дублю Златана Ибрагимовича.

Интер отквитал один гол еще в первом тайме, но на большее команду Антонио Конте не хватило.



Интер — Милан 1:2

Голы: Лукаку, 29 — Ибрагимович, 13, 16



На 13-й минуте Златан Ибрагимович не забил пенальти (вратарь).



Интер: Ханданович — Д`Амброзио, Де Врей, Коларов — Хакими, Барелла, Брозович (Эриксен, 68), Перишич — Видаль (Санчес, 84) — Лукаку, Мартинес.



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье (Тоналли, 87), Беннасер — Салемакерс (Кастильехо, 62), Чалханоглу, Леау (Крунич, 62) — Ибрагимович.



Предупреждения: Брозович, Видаль, Хакими — Кьер, Кессье.