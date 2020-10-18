Встреча команд завершилась со счетом 2:2.
Специя – Фиорентина, Getty Images
18 октября 2020, 18:07
В матче 4-го тура Серии А Специя и Фиорентина сыграли вничью со счетом 2:2. "Фиалки" вели с преимуществом в два мяча к четвертой минуте, но позволили Специи забить дважды и сравнять счет.
Специя – Фиорентина 2:2
Голы: Верде, 39, Фариас, 75 – Пеццелья, 2, Бираги, 4.
Специя: Проведель – Сала (Феррер, 64), Терци, Шабо, Бастони (Делль`Орко, 78) – Дейола (Агудело, 65), Риччи, Акампора – Верде (Фариас, 65), Пикколи (Нзола, 55) Джаси.
Фиорентина: Дронговски – Миленкович, Пеццелья (Игор Жулио, 71), Касерес – Лирола, Бонавентура (Кальехон, 78), Амрабат, Кастровилли (Пульгар, 78), Бираги – Рибери (Куаме, 86), Влахович (Кутроне, 72).
Предупреждения: Дейола, Шабо – Бонавентура, Лирола.