Италия

Встреча команд завершилась со счетом 2:2.

В матче 4-го тура Серии А Специя и Фиорентина сыграли вничью со счетом 2:2. "Фиалки" вели с преимуществом в два мяча к четвертой минуте, но позволили Специи забить дважды и сравнять счет.

Специя – Фиорентина 2:2

Голы: Верде, 39, Фариас, 75 – Пеццелья, 2, Бираги, 4.

Специя: Проведель – Сала (Феррер, 64), Терци, Шабо, Бастони (Делль`Орко, 78) – Дейола (Агудело, 65), Риччи, Акампора – Верде (Фариас, 65), Пикколи (Нзола, 55) Джаси.

Фиорентина: Дронговски – Миленкович, Пеццелья (Игор Жулио, 71), Касерес – Лирола, Бонавентура (Кальехон, 78), Амрабат, Кастровилли (Пульгар, 78), Бираги – Рибери (Куаме, 86), Влахович (Кутроне, 72).

Предупреждения: Дейола, Шабо – Бонавентура, Лирола.