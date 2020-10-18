Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

Кальяри обыграл на выезде Торино со счетом 3:2. В составе "островитян" голом отличился Жоао Педро, а дубль оформил Джованни Симеоне, у "быков" же дубль в свой актив записал Андреа Белотти.



Торино – Кальяри 2:3

Голы: Белотти, 4 (пенальти), 49 – Жоао Педро, 12, Симеоне, 19, Симеоне, 73.

Торино: Сиригу – Войвода (Синго, 79), Лянко, Нкулу, Родригес (Мурру, 88) – Мейте (Верди, 79), Ринкон, Линетти (Ансальди, 88) – Лукич – Белотти, Бонаццоли.

Кальяри: Краньо – Дзаппа, Валюкевич, Годин, Ликояннис – Нандес, Марин, Рог (Клаван, 90), Соттиль (Унас, 84) – Жоао Педро (Калигара, 85), Симеоне (Паволетти, 76).

Предупреждения: Ринкон, Бонаццоли – Рог, Ликояннис, Паволетти.

Удаление: Милинкович-Савич, 87.