Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Удинезе — Парма, Getty Images
19 октября 2020, 09:25
В поединке четвертого тура итальянской Серии А Удинезе принимал на своем поле Парму.
Команды продемонстрировали результативную игру, по итогам которой Удинезе удалось добыть непростую победу (3:2).
Смотрите видео голов и обзор матча Удинезе — Парма:
Удинезе — Парма 3:2
Голы: Самир, 28, Якопони, 52 (автогол), Пуссетто, 82 — Эрнани, 26, Карамо, 70
Удинезе: Николас — тер Авест, Родриго Бекао, Самир, Де Майо, Аувеян (Форестьери, 78) — де Пауль, Арслан (Макенго, 67), Перейра (Деулофеу, 78) — Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 67).
Парма: Сепе — Пеццелла, Лорини, Якопони, Гальоло- Куртич (Зом, 64), Бругман (Сипрьен, 64), Куцка — Жервиньо, Эрнани (Грасси, 80), Карамо.
Предупреждения: Родриго Бекао, Арслан - Бругман, Якопони, Макенго.