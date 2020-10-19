В поединке четвертого тура итальянской Серии А Удинезе принимал на своем поле Парму.

Команды продемонстрировали результативную игру, по итогам которой Удинезе удалось добыть непростую победу (3:2).

Смотрите видео голов и обзор матча Удинезе — Парма:

Удинезе — Парма 3:2
Голы: Самир, 28, Якопони, 52 (автогол),  Пуссетто, 82 — Эрнани, 26, Карамо, 70

Удинезе: Николас — тер Авест, Родриго Бекао, Самир, Де Майо, Аувеян (Форестьери, 78) — де Пауль, Арслан (Макенго, 67), Перейра (Деулофеу, 78) — Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 67).

Парма: Сепе — Пеццелла, Лорини, Якопони, Гальоло- Куртич (Зом, 64), Бругман (Сипрьен, 64), Куцка — Жервиньо, Эрнани (Грасси, 80), Карамо.

Предупреждения: Родриго Бекао, Арслан -  Бругман, Якопони, Макенго.