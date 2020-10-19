Италия

Клуб и игрок отлично взаимодействуют друг с другом.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович может в ближайшее время продлить действующий контракт с клубом, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, агент шведского футболиста Мино Райола уже начал соответствующие переговоры с руководством. Напомним, текущая сделка истекает в 2021 году.

В минувшем сезоне 39-летний швед провел за итальянский клуб в Серии А 18 матчей и забил 10 мячей.

Кроме того, Ибрагимович отметился дублем в миланском дерби, принеся победу своей команде со счетом 2:1.