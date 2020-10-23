Италия

Наставник "богини" рассказал о состоянии украинского футболиста.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини накануне поединка 5-го тура Серии А против Сампдории рассказал, что украинец Руслан Малиновский готов принять участие в матче.

"На данный момент Ламмерс готов лучше, чем Миранчук. На его счету уже два гола, и он сыграл больше матчей. Посмотрим, сможет ли он выйти на матч против Сампдории".

"Миранчук отлично дебютировал, но сейчас он скорее игрок, который может выйти на замену. Руслан Малиновский в лучшей форме, и он готов играть", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Малиновский восстанавливался после травмы, из-за которой пропустил стартовый матч Лиги чемпионов против Мидтьюлланна. Впрочем, его команда без проблем разгромила соперника со счетом 4:0.