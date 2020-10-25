Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке пятого тура итальянской Серии А Дженоа потерпел домашнее поражение от Интера.

Хозяевам поля не удалось вскрыть оборону "нерадзурри", в то время как голы Лукаку и Д`Амброзио во втором тайме принесли в копилку подопечных Антонио Конте три пункта.

Смотрите видео голов и обзор матча Дженоа — Интер:

Дженоа – Интер 0:2

Голы: Лукаку, 64, Д`Амброзио, 79.

Дженоа: Перин – Гольданига, Сапата, Бани – Гильоне, Ровелла (Мелегони, 84), Бадель (Зайц, 61), Бехрами (Радованович, 61), Чиборра (Пеллегрини, 46) – Пьяца (Шомуродов, 65), Пандев.

Интер: Ханданович – Д`Амброзио, Раноккия, Бастони – Дармиан (Коларов, 80), Видаль (Наингголан, 80), Брозович, Перишич (Хакими, 58) – Эриксен (Барелла, 58) – Мартинес (Пинамонти, 72), Лукаку.

Предупреждения: Бани – Мартинес.