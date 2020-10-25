Италия

"Россонери" не намерены отпускать игрока.

Руководство Милана намерено в ближайшее время предоставить защитнику команды Алессио Романьоли новый контракт, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что действующее соглашение футболиста истекает в 2022 году, но "россонери" намерены сохранить игрока как минимум до 2025 года.

По данным источника, также Милан старается договориться о продлении сделок с полузащитником Хаканом Чалханоглу и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Ранее сообщалось, что продлить контракт с клубом до 2022 года может нападающий Златан Ибрагимович.