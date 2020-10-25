"Россонери" не намерены отпускать игрока.
Алессио Романьоли, getty images
25 октября 2020, 11:59
Руководство Милана намерено в ближайшее время предоставить защитнику команды Алессио Романьоли новый контракт, сообщает Calciomercato.
Отмечается, что действующее соглашение футболиста истекает в 2022 году, но "россонери" намерены сохранить игрока как минимум до 2025 года.
По данным источника, также Милан старается договориться о продлении сделок с полузащитником Хаканом Чалханоглу и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
Ранее сообщалось, что продлить контракт с клубом до 2022 года может нападающий Златан Ибрагимович.