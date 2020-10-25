Италия

Менеджер похвалил прогресс форварда.

Главный тренер Интера Антонио Конте отметил развитие нападающего команды Ромелу Лукаку.

"Ромелу стал другим игроком, чем год назад. Я всегда говорил в прошлом, что он был необработанным алмазом, с которым я хотел работать".

"Он работает, и вы можете видеть, как он получает мяч, как он двигается на поле. Все улучшилось", — сказал он Sky Sport Italia.

Ранее агент футболиста заявил, что Лукаку — лучший нападающий в мире.