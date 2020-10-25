Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Серии А.
В матче пятого тура чемпионата Италии Кальяри в родных стенах сумел одолеть Кротоне (4:2) — особую результативность команды продемонстрировали в первом тайме, забив пять мячей.
Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:
Кальяри - Кротоне 4:2
Голы: Ликояннис, 25, Симеоне, 35, Соттиль 45, Педро, 85 — Мессиас, 21, Молина, 43
Кальяри: Краньо — Саппа (Фараго, 88), Валюкевич, Годин, Ликояннис (Клаван, 81) — Марин (Олива, 88), Нандес, Рог, Педро, Соттиль (Унас, 74) — Симеоне (Паволетти, 81)
Кротоне: Кордас — Луперто, Големич, Магальян — Реца (Рисполи, 61), Бенати, Чигарини, Молина (Вулич, 62), Перейра (Крочата, 77) — Сими, Мессиас
Предупреждения: Марин, Ликояннис — Чигарини
Удаление: Чигарини, 48