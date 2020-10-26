Менеджер поведал о результате матча против Вероны.
Андреа Пирло, getty images
26 октября 2020, 08:59
Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал результат поединка Серии А против Вероны (1:1).
"Первый тайм в нашем исполнении был недостаточно агрессивной. Мы хорошо отреагировали, когда Верона взяла на себя инициативу, но нам не нужна пощечина, чтобы проснуться. Когда вы играете против Вероны или Аталанты — это сложно.
"Мы работали, чтобы избежать высокого давления со стороны соперника, и это сработало лучше во втором тайме. С ними тяжело, но мы могли бы добиться большего", — сказал он Sky Sport Italia.
Ранее спортивный директор Ювентуса заявил, что клуб намерен продлить действующий контракт с Пауло Дибалой.