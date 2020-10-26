Италия

Менеджер поведал о результате матча против Вероны.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал результат поединка Серии А против Вероны (1:1).

"Первый тайм в нашем исполнении был недостаточно агрессивной. Мы хорошо отреагировали, когда Верона взяла на себя инициативу, но нам не нужна пощечина, чтобы проснуться. Когда вы играете против Вероны или Аталанты — это сложно.

"Мы работали, чтобы избежать высокого давления со стороны соперника, и это сработало лучше во втором тайме. С ними тяжело, но мы могли бы добиться большего", — сказал он Sky Sport Italia.

Ранее спортивный директор Ювентуса заявил, что клуб намерен продлить действующий контракт с Пауло Дибалой.