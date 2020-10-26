Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура Серии А между Миланом и Ромой.

Один из лидеров Милана Хакан Чалханоглу успел залечить полученную травму и выйдет в стартовом составе своей команды на матч против Ромы. Место в рамке ворот хозяев займет Чиприан Тэтэрушану, который дебютирует за "россонери" ввиду ухода Джанлуиджи Доннаруммы на самоизоляцию.

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс, Чалханоглу, Леау — Ибрагимович

Запасные: А. Доннарумма, Юнгдаль, Далот, Диас, Дуарте, Калулу, Кастильехо, Коломбо, Конти, Крунич, Мальдини, Тонали

Рома: Миранте — Кумбулла, Ибаньес, Манчини — Карсдорп, Верету, Пеллегрини, Спинаццола — Педро, Мхитарян — Джеко

Запасные: Лопес, Фарелли, Жуан Жезус, Б. Перес, Фасио, Сантон, Вильяр, Кристанте, Провиденс, Майораль

Матч Милан — Рома начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.