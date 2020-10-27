Италия

Менеджер восхищен формой своего форварда.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказал свое мнение об игре нападающего Златана Ибрагимовича, который сделал дубль в матче против Ромы (3:3).

"Никогда не бывает легко забить столько голов в начале сезона. Златан удивляет меня своим физическим состоянием, в том числе тем, что он тщательно подготовился к матчу".

"Тем не менее,время от времени ему тоже придется отдышаться, Ибрагимович будет получать отдых", — цитирует Пьоли Goal.

Ранее итальянский специалист заявил, что несмотря на ничью против римлян, доволен нынешним положением дел своей команды.