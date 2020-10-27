Италия

Главный тренер Милана дал комментарий после матча.

Милан в поединке чемпионата Италии сыграл вничью с Ромой со счетом 3:3. Стефано Пьоли похвалил своих подопечных и защитил Тэтэрушану после ошибки.

"Мы играли против сильного соперника. Мы стараемся изо всех сил каждый день. Мне нравится дух команды, это сплоченный коллектив. Мы не уступаем никому с точки зрения решимости. Мы должны и впредь придерживаться такой позиции.

"Первый гол? Ошибки — это часть футбола, Тэтэрушану упустил мяч. Он сильный голкипер, это был его дебют".

"Иногда мы слишком много форсировали в первом тайме, и некоторые варианты были слишком перемудренными, достаточно было немного переместить мяч, чтобы создать пространство".

"Мы могли бы добиться большего. Мы могли забить больше голов, но не будем забывать, что мы играли против Ромы. Мы растем, нам понадобятся все игроки, у нас есть качества, чтобы идти вперед во всех соревнованиях. Нам не хватало технической точности, когда мы контролировали игру",- сказал Пьоли Sky Sport.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан — Рома.