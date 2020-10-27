Италия

Итальянец подписал соглашение с клубом до 2024 года.

Защитник Кристиано Бираги продлил соглашение с Фиорентиной, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Левый фулбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "фиалками", который рассчитан до июня 2024 года.

Бираги присоединился к Фиорентине летом 2017-го из Пескары. В этом сезоне 28-летний игрок провел 5 поединков в футболке "фиалок", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина подписала соглашение с полузащитником Хосе Кальехоном.