Итальянец подписал соглашение с клубом до 2024 года.
Кристиано Бираги, Getty Images
27 октября 2020, 16:57
Защитник Кристиано Бираги продлил соглашение с Фиорентиной, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.
Левый фулбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "фиалками", который рассчитан до июня 2024 года.
Бираги присоединился к Фиорентине летом 2017-го из Пескары. В этом сезоне 28-летний игрок провел 5 поединков в футболке "фиалок", отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Фиорентина подписала соглашение с полузащитником Хосе Кальехоном.