Италия

Черногорский защитник мог перебраться в команду Антонио Конте.

Центральный защитник Атлетико Стефан Савич в летнее трансферное окно мог сменить клубную прописку и перебраться в Интер. Об этом сообщил агент футболиста Зарко Пеличич.

"Некоторое время назад Интер действительно хотел подписать Стефана, но сейчас эти истории ушли в прошлое. В последние несколько недель я никак не контактировал с "нерадзурри".

"Стефан сейчас счастлив в Атлетико , но мы посмотрим, что произойдет в будущем", — приводит слова агента Савича Football Italia.

Отметим, что нынешний контракт Савича с Атлетико Мадрид истекает в июне 2022 года. Прошлым летом сообщалось об интересе к 29-летнему черногорцу со стороны туринского Ювентуса.