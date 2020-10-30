Италия

Римляне могут не насобирать игроков на ближайший поединок чемпионата.

Фарес и Патрик пропустили последнюю тренировку Лацио, предположительно, из-за заболевания коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболисты присоединились к Иммобиле, Лаццари, Луису Альберто, Джавану Андерсону, Армини, Катальди, Лейве, Луису Фелипе, Стракоше, Эскаланте, Луличу и Раду, которые выбыли ранее по различным причинам.

На матч Лиги чемпионов против Брюгге из-за травм и коронавируса Лацио смог набрать лишь 13 игроков первой команды, вратаря и 12 полевых игроков — ровно столько, сколько нужно по регламенту для того, чтобы матч состоялся.

Матч Торино — Лацио запланирован на воскресенье, 1 ноября.