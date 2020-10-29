Италия

У римской команды может не набраться нужного количества футболистов.

Поединок шестого тура чемпионата Италии Торино — Лацио может быть перенесен — сообщает Football Italia.

Причиной этому может стать кадровая ситуация в Лацио, который на матч Лиги чемпионов против Брюгге из-за травм и коронавируса смог набрать лишь 13 игроков первой команды, вратаря и 12 полевых игроков — ровно столько, сколько нужно по регламенту для того, чтобы матч состоялся.

При этом в первом тайме почувствовал себя плохо защитник Патрик и был заменен в перерыве.

После возвращения из Бельгии "орлы" сдали тесты на коронавирус, и по их результатам станет ясно, смогут ли они провести поединок.

Матч Торино — Лацио запланирован на воскресенье, 1 ноября.