Италия

Итальянский нападающий неаполитанского Наполи покинул пределы поля в матче Лиги Европы уже 22-й минуте.

Лоренцо Инсинье в матче против Реал Сосьедад, Getty Images

Лоренцо Инсинье в матче против Реал Сосьедад, Getty Images

В рамках второго тура Лиги Европы УЕФА неаполитанский Наполи сражался в выездном поединке против испанского Вильярреала (1:0).

Уже на 22-й минуте поединка поле по причине полученного повреждения был вынужден покинуть итальянский нападающий команды Дженнаро Гаттузо Лоренцо Инсинье.

Медицинское обследование на следующий день, как сообщает официальный сайт клуба, показало у футболиста наличие воспаления приводящей мышцы левого бедра.

Для восстановления от подобного повреждения игроку может понадобится период в несколько дней, поэтому его участие в ближайшем поединке неаполитанского клуба против Сассуоло находится под серьезным вопросом. В ближайшее время источник сообщит точные сроки возвращения Инсинье в строй.

Матч Наполи — Сассуоло состоится 1 ноября и начнется в 19:00 по киевскому времени.