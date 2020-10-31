Итальянский нападающий неаполитанского Наполи покинул пределы поля в матче Лиги Европы уже 22-й минуте.
Лоренцо Инсинье в матче против Реал Сосьедад, Getty Images
31 октября 2020, 10:01
В рамках второго тура Лиги Европы УЕФА неаполитанский Наполи сражался в выездном поединке против испанского Вильярреала (1:0).
Уже на 22-й минуте поединка поле по причине полученного повреждения был вынужден покинуть итальянский нападающий команды Дженнаро Гаттузо Лоренцо Инсинье.
Медицинское обследование на следующий день, как сообщает официальный сайт клуба, показало у футболиста наличие воспаления приводящей мышцы левого бедра.
Для восстановления от подобного повреждения игроку может понадобится период в несколько дней, поэтому его участие в ближайшем поединке неаполитанского клуба против Сассуоло находится под серьезным вопросом. В ближайшее время источник сообщит точные сроки возвращения Инсинье в строй.
Матч Наполи — Сассуоло состоится 1 ноября и начнется в 19:00 по киевскому времени.