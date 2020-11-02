Италия

Сергей Шевченко — о непростой карьере дебютанта сборной Италии.

Бомбардиры в возрасте за тридцать – классическая "фишка" чемпионата Италии. Лука Тони, Дарио Хюбнер, Антонио Ди Натале, другие вызывающие ностальгию имена – все они делали Серию А особенной, придавая ей неповторимый шарм. На центрфорварде такого уровня могли базироваться успехи целой команды, а его уход на пенсию коренным образом менял турнирные расклады.

Сегодня мы поговорим об удивительном человеке, который толком закрепился в Серии А лишь два года назад, но с тех пор так успешно себя проявил, что в 33 года дебютировал за сборную Италии, причём дебютировал результативно. Знакомьтесь: Франческо Капуто – народный итальянский бомбардир.

Его часто называют уменьшительным именем Чиччо, и возраст тут не помеха. Капуто вообще не свойственен какой-либо пафос. Он до смешного искренен в интервью, может запросто пообщаться с болельщиками в инстаграме и отмечает голы, изображая глоток из кружки пива. Свою популярность Капуто воспринимает с долей иронии: "Немыслимо. Куда бы я ни пошёл – тут и там говорят: "Чиччо! Чиччо!". И если бы только в Сассуоло – везде! Я стал кем-то вроде национального героя, и я спрашиваю себя: что же я такого сделал, чтобы заслужить всё это внимание?".

Отвечаем на этот вопрос: Капуто доказал, что парень из глубинки, которому не давали серьёзных авансов, может благодаря усердной работе над собой встать на один уровень с настоящими звёздами.

Франческо начинал с самых низов. Сперва это были Торитто и Альтамура – любительские клубы из Апулии, региона, в котором он родился. Проявив себя на этом уровне, Капуто попал в Серию С2, где выступал за Ноикаттаро (чувствуете уровень, да?), а затем на него обратил внимание Бари – главный клуб региона. Это тоже была своего рода сказка. "Я из Апулии и я фанат Бари. Мне удалось пережить сильный, волнующий, радостный и болезненный опыт в команде своей родины", – признаётся Капуто.

Взаимоотношения с любимым клубом складывались непросто. Первый сезон, 2008/09, был весьма оптимистичным. Капуто сыграл 28 матчей, забил 10 мячей, а Бари, которым руководил Антонио Конте, заработал повышение в Серию А. Увы, сам Франческо не повысился – его отправили в аренду играть за Салернитану, которая выступала в Серии В. Спустя год Капуто вернулся в Бари и провёл-таки в элитном дивизионе 12 матчей, забив один мяч, но команда была уже не та. В 2011 году апулийцы вылетели, и этот незначительный опыт игры в Серии А долгое время оставался для Чиччо уникальным.

Начались скитания по Серии В, которые усугубились дисквалификацией. В 2013 году грянул скандал Calcioscommessse: договорные матчи и два десятка игроков, получивших наказания. В случае Бари под подозрение угодили сразу два матча (против Тревизо и Салернитаны), отсюда и масштаб – дисквалифицировали аж десятерых футболистов. Под метлу правосудия угодил и Капуто, причём изначально срок его пребывания вне футбола должен был составить три с половиной года. Не будем рассуждать о степени вины, лишь констатируем, что Франческо подстрелили на взлёте: в сезоне-2012/13 он был ведущим игроком Бари, забив 17 мячей.

Отбывать наказание полностью Капуто не пришлось, но сезона-2013/14 для него будто не существовало. "Дисквалификация была адом. Я хотел завершить карьеру – всё, хватит играть в мяч. Это был момент слабости, я словно подвис в воздухе. Моя жена убедила меня остаться в игре. Спасибо ей, что она была рядом".

Осенью 2014-го Франческо вернулся, но расстаться с Бари всё равно пришлось спустя год. 150 матчей и 49 голов за любимую команду – не худший результат, но и говорить о полной реализованности не выходит. "Я хотел дать клубу много, но это удалось лишь частично. В какой-то момент Бари стал моей навязчивой идеей, и мне необходимо было избавиться от неё. Говорят, что у меня до сих пор сохранился апулийский акцент. Подумать только, каким он был раньше", – вспоминает сейчас Капуто.

Новой его командой стала Энтелла, где прошли два очень неплохих сезона (17 и 18 голов), но Капуто необходимо было двигаться дальше, стремиться в Серию А. Вот тут он сделал оптимальный выбор: Эмполи, куда по ходу сезона-2017/18 туда пришёл Аурелио Андреаццоли. Этот тренер ставил подчёркнуто атакующий футбол, и центрфорвард, обладающий голевым чутьём, расцвёл – 26 голов, лучший бомбардир Серии В.

Ценители борьбы за выживание в Серии А с лёгкостью вспомнят тот Эмполи, который зрелищно и отчаянно бился в сезоне-2018/19. Очень симпатичный был коллектив: Драговски, Ди Лоренцо, Паскуаль, Беннасер. Впереди – Капуто, уже далеко не дебютант элитной лиги, а опытный бомбардир, знающий и ценящий своё дело. Он оформил 16 мячей, и пускай Эмполи понизился в классе, зато не понизился сам Чиччо, на которого уже был спрос.

Сассуоло – ещё один лучший выбор продолжения карьеры. Роберто Де Дзерби построил удивительную команду, отчасти схожую с Эмполи Андреаццоли, но реализующую задумки тренера на более высоком уровне. "Нероверди" как раз требовался забивной центрфорвард, и они нашли его в игроке, который, на первый взгляд, не очень-то годился для такой роли.

Капуто – отнюдь не таран, проламывающий защиту (его рост 181 см, вес 74 кг), у него нет выдающейся скорости либо техники. Зато есть понимание: когда надо открыться, как уйти от защитника, какую позицию занимать в штрафной. Главное же, что не исчерпывается сумасшедшее, воистину мальчишеское желание играть, биться, выжимать максимум из каждого эпизода. Чиччо после всех трудностей, наконец, дорвался: он – основной игрок команды Серии А, и он не упустит ни капли этого драгоценного нектара.

Результат впечатляет: 21 гол в прошлом сезоне (Капуто даже выиграл спор у Дель Пьеро – надо было забить 20), отличное начало текущего чемпионата, а главное – результативный дебют за сборную Италии. Товарищеская игра с Молдавией завершилась разгромом 6:0, и второй гол на счету Франческо, который в своём стиле "отклеился" от соперников, избежав офсайда. Теперь Капуто – самый возрастной дебютант "скуадры адзурры", забивший в первом матче.

Парадокс, но Чиччо может бороться за основу, ведь Иммобиле и Белотти в матчах за сборную часто разочаровывают, играя куда слабее, чем за клубы. К тому же, нынешняя атака Сассуоло феноменальна, и связку Капуто с Берарди грех не использовать в сборной. Как минимум они имеют шансы стать ближайшим резервом и попасть в заявку на чемпионат Европы. Казалось бы, где Евро, и где Капуто? Ан нет, всё реально.

История Франческо – о том, что мечтать никогда не поздно. Его карьера складывалась тяжело, он не имел серьёзной школы и поздно заиграл на высоком уровне, но доказал, что и в таком возрасте можно достигать серьёзных успехов. Капуто – уже достояние чемпионата Италии. Он конкурирует в списке бомбардиров с топ-звёздами, оставаясь при этом простым парнем из Апулии, чьё хобби – частная пивоварня, которую он открыл с друзьями. Отсюда, видимо, и фирменная манера отмечать голы. Ещё глоток пива? Обязательно – надо только дождаться очередного матча Сассуоло.