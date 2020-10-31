Команды отметились пятью забитыми голами.
Болонья в рамках поединка чемпионата Италии принимала на своем поле Кальяри и добилась победы со счетом 3:2.
Болонья — Кальяри 3:2
Голы: Барроу, 45, 56, Сориано, 52 — Жоао Педро, 15, Симеоне, 47
Болонья: Скорупски — Хики, Ларанжейра, де Сильвестри, Томиясу — Сванберг (Домингес, 82), Сориано, Схутен, Орсолини — Паласио (Денсвил, 82), Барроу (Виньято, 89).
Кальяри: Краньо — Дзаппа (Фараго, 70), Валюкевич, Ликояннис, Годин — Рог, Нандес, Жоао Педро, Марин (Черри, 86) — Соттиль (Унас, 63), Симеоне (Паволетти, 70).
Предупреждения: Данило, Де Сильвестри, Схутен — Ликояннис, Жоао Педро, Краньо