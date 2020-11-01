Италия

Тренер сетует на слабую реализацию своей команды.

Главный тренер Интера Антонио Конте раскритиковал действия своей команды в поединке Серии А против Пармы (2:2).

"Это не первая игра, в которой мы доминировали и все же почти проиграли. Если вы не забиваете голов в футболе, вы не выигрываете. Мы снова мы упустили уйму моментов, мы сделали много ошибок, и это нехорошо. Нам нужны решительность и точность. Именно это и сделала Парма, забив дважды при двух шансах.

Видя, что это происходит не в первый раз, мы должны взглянуть на себя и найти уверенность, чтобы максимально использовать наши шансы, иначе мы заплатим цену в конце сезона.

Мы создали возможности для голов, но проблема была в завершающей фазе. Речь идет не только о нападающих, но и о крайних защитниках, полузащитниках, защитниках", — сказал тренер Sky Sport Italia.

Ранее полузащитник Интера Кристиан Эриксен высказал свое мнение, почему он не получает стабильной игровой практики.