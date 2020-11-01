Италия

Туринцы набрали три очка в выездном поединке.

Ювентус в поединке шестого тура чемпионата Италии отправился в гости к Специи. Криштиану Роналду накануне вылечился от коронавируса и сразу же попал в запас туринской команды. С первых минут Ювентус завладел территориальным преимуществом и пытался создать опасный момент у чужих ворот.

Специя, в свою очередь, всем составом находилась на своей половине поля, ожидая ошибку соперника, чтобы провести разящий контрвыпад. Однако счет открыли подопечные Андреа Пирло — Маккенни выкатил мяч на пустые ворота Морате, а тому было сложно промахнуться. Отметим, что арбитры сперва зафиксировали положение "вне игры", но после просмотра повтора гол засчитали.

Специя смогла организовать несколько подходов к чужим воротам и восстановила паритет - Побега пробил из чужой штрафной, а мяч задел ногу соперника и залетел в ворота. 1:1. В конце тайма туринцы имели еще один момент, когда Мората пытался отблагодарить Маккенни, но защитник прервал пас испанца.

Ювентус пытался взломать массированную оборону соперника в начале второй половины игры, но мало что получалось, а потому Пирло выпустил на поле Криштиану Роналду. Португальцу потребовалось всего лишь три минуты, чтобы поразить ворота соперника: Мората вывел Роналду один на один с голкипером — португалец не оставил шансов визави. 1:2.

Специя снова смогла организовать ответ и даже забила, но гол отменили из-за положения "вне игры", а вот Ювентус забил по правилам — Рабио получил передачу из глубины, прошел соперника и послал мяч в угол ворот. 1:3. Туринцы продолжили атаковать и в одном из эпизодов Кьеза получил по ногам в чужой штрафной — арбитр указал на "точку".

За исполнение "приговора" ожидаемо взялся Криштиану Роналду — португалец ударом "паненкой" переиграл соперника. Финальный свисток зафиксировал победу "Старой синьоры" со счетом 4:1.

Специя — Ювентус 1:4

Голы: Побега, 32 — Мората, 14, Роналду, 59, 76, Рабио, 67

Специя: Проведель — Феррер, Шабо (Дель Орко, 74), Терци (Исмайли, 88), Бастони — Бартоломеи, Риччи, Побега (Эстевес, 74) — Верде (Агудело, 46), Фариас (Гьяси, 73), Нзола

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи (Фработта, 77), Демирал, Данило — Бентанкур (Рабио, 62), Артур — Кьеза, Дибала (Роналду, 56), Маккенни (Рэмси, 62) — Мората (Кулусевски, 78)

Предупреждения: Шато, Бартоломеи — Рабио