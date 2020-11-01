Туринцы набрали три очка в выездном поединке.
Ювентус в поединке шестого тура чемпионата Италии отправился в гости к Специи. Криштиану Роналду накануне вылечился от коронавируса и сразу же попал в запас туринской команды. С первых минут Ювентус завладел территориальным преимуществом и пытался создать опасный момент у чужих ворот.
Специя, в свою очередь, всем составом находилась на своей половине поля, ожидая ошибку соперника, чтобы провести разящий контрвыпад. Однако счет открыли подопечные Андреа Пирло — Маккенни выкатил мяч на пустые ворота Морате, а тому было сложно промахнуться. Отметим, что арбитры сперва зафиксировали положение "вне игры", но после просмотра повтора гол засчитали.
Специя смогла организовать несколько подходов к чужим воротам и восстановила паритет - Побега пробил из чужой штрафной, а мяч задел ногу соперника и залетел в ворота. 1:1. В конце тайма туринцы имели еще один момент, когда Мората пытался отблагодарить Маккенни, но защитник прервал пас испанца.
Ювентус пытался взломать массированную оборону соперника в начале второй половины игры, но мало что получалось, а потому Пирло выпустил на поле Криштиану Роналду. Португальцу потребовалось всего лишь три минуты, чтобы поразить ворота соперника: Мората вывел Роналду один на один с голкипером — португалец не оставил шансов визави. 1:2.
Специя снова смогла организовать ответ и даже забила, но гол отменили из-за положения "вне игры", а вот Ювентус забил по правилам — Рабио получил передачу из глубины, прошел соперника и послал мяч в угол ворот. 1:3. Туринцы продолжили атаковать и в одном из эпизодов Кьеза получил по ногам в чужой штрафной — арбитр указал на "точку".
За исполнение "приговора" ожидаемо взялся Криштиану Роналду — португалец ударом "паненкой" переиграл соперника. Финальный свисток зафиксировал победу "Старой синьоры" со счетом 4:1.
Специя — Ювентус 1:4
Голы: Побега, 32 — Мората, 14, Роналду, 59, 76, Рабио, 67
Специя: Проведель — Феррер, Шабо (Дель Орко, 74), Терци (Исмайли, 88), Бастони — Бартоломеи, Риччи, Побега (Эстевес, 74) — Верде (Агудело, 46), Фариас (Гьяси, 73), Нзола
Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи (Фработта, 77), Демирал, Данило — Бентанкур (Рабио, 62), Артур — Кьеза, Дибала (Роналду, 56), Маккенни (Рэмси, 62) — Мората (Кулусевски, 78)
Предупреждения: Шато, Бартоломеи — Рабио