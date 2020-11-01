Италия

Шведский форвард забил за Милан в шестом матче чемпионата Италии подряд.

Милан в гостях обыграл Удинезе в рамках шестого тура итальянской Серии А, а автором победного гола "россонери" в этом матче стал Златан Ибрагимович, который на 83-й минуте отправил мяч в сетку ударом через себя.

Отметим, что 39-летний швед забил в шести матчах чемпионата Италии подряд, что лишь трижды удавалось сделать футболисту Милана в эпоху, когда за победу начали начислять три очка.

Первым, кому удалось отличиться взятием ворот в шести поединках итальянского первенства подряд, стал украинец Андрей Шевченко в 2001 году, однако 2012 году повторить это достижение удалось Златану Ибрагимовичу.

Теперь шведский форвард во второй раз сделал это и теперь имеет возможность обновить рекорд в матче седьмого тура Серии А против Вероны, который состоится 8 ноября.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор поединка Удинезе — Милан вы можете на Football.ua.