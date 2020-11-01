Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках шестого тура итальянской Серии А Лацио отправился в гости к Торино, где добыл волевую победу в матче с невероятной развязкой.

Казалось, что гол Лукича на 87-й минуте станет победным для хозяев, однако в компенсированное ко второму тайму время Лацио сумел выйти победителем из данного противостояния благодаря реализованному пенальти Иммобиле и голу Кайседо.

Смотрите видео голов и обзор матча Торино — Лацио:

Торино — Лацио 3:4

Голы: Бремер, 19, Белотти, 25 (пен), Лукич, 87 — Перейра, 15, Милинкович-Савич, 48, Иммобиле, 90+5 (пен), Кайседо, 90+8.

Торино: Сиригу, Войнович, Бремер, Войвода (Синго, 70), Родригес, Ринкон, Мейте, Лукич, Линетти, Верди (Нкулу, 71), Белотти (Бонаццоли, 77).

Лацио: Рейна, Худт, Ачерби, Луис Фелипе, Габаррон, Перейра (Акпа-Акпро, 46), Фарес (Катальди, 81), Милинкович-Савич, Пароло (Лейва, 46), Корреа (Кайседо, 73), Мурики (Иммобиле, 56).

Предупреждения: Нкулу, Ринкон — Перейра, Худт, Иммобиле.