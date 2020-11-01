Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Наполи принимал на своем поле Сассуоло в рамках шестого тура итальянской Серии А.

Подопечные Гаттузо не смогли реализовать свои моменты и дважды пропустили во втором тайме.

Наполи — Сассуоло 0:2

Гол: Локателли, 58 (пен), Лопес, 90+5

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Хисай (Мариу Руй, 70) — Бакайоко, Фабиан Руис, Мертенс (Элмаз, 70) — Политано (Зелински, 78), Осимхен, Лосано (Петанья, 65).

Сассуоло: Консильи — Айхан, Феррари, Кирикеш (Бурабия, 90+1), Рожерио — Лопес, Локателли, Траоре (Дефрель, 68) — Мюльдюр (Кариопулос, 81), Распадори (Марлон, 88), Бога (Обьянг, 81).

Предупреждения: Манолас, Оспина - Локателли, Бурабия.