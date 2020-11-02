Италия

Форвард прокомментировал поединок против Специи.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о своем состоянии после коронавируса.

"Я был на карантине. Симптомов не было, чувствовал себя хорошо. Сегодня я снова начал делать то, что люблю — играть в футбол.

В Серии А высокая конкуренция. Нам надо упорно работать, но мы растем как команда. Я вернулся на поле — это сейчас самое главное", — цитирует Роналду Football Italia.

Напомним, Роналду забил два гола в матче против Специи, выйдя на поле по ходу встречи (4:1). Также свое мнение о уверенной победе высказал главный тренер команды Андреа Пирло.